Caso Overmars: divulgados primeiros testemunhos de mulheres vítimas de assédio sexual

Marc Overmars continua em sarilhos. O antigo dirigente desportivo demitiu-se depois de ser acusado de assédio sexual por várias funcionárias do Ajax, que esta terça-feira deram alguns testemunhos à agência holandesa 'NRC', onde revelaram que o ex-jogador tinha a alcunha de "primo tesão" dentro do clube. Algumas das vítimas confessaram ter ficado "muito confusas" ao receber fotografias dos genitais de Overmars "Enquanto mulher no Ajax, é preciso ter uma dupla camada de pele. Se não a tiveres, isso funciona contra ti. É uma enorme relação de poder. Se não o aceitares, mandam-te embora muito depressa. O machismo está na cultura do clube", revelou uma das vítimas.Várias mulheres afirmaram, ao mesmo meio, reconhecer os azulejos nas fotografias tiradas por Overmars, alegando que se tratavam das paredes das casas de banho do clube. "O tratamento dele com as mulheres é algo falado há anos aqui dentro. Tinha a alcunha 'primo tesão' entre alguns dos empregados. Três mulheres dizem que ele as obrigou. Algumas estavam confusas pelo seu comportamento, não tinham ideia de como responder aos elogios sobre a aparência ou às propostas para ir beber um copo", explicou outra.Uma das vítimas garante ainda que algumas mulheres se sentiam "obrigadas" a responder às mensagens do holandês. "Ele queria saber o que elas estavam a fazer, com quem estavam, o que vestiam... e ia pedindo elogios, cada vez mais convincentes. Não demorou muito até começar a mandar fotografias dos genitais".Recorde-se que Overmars pode enfrentar acusações criminais, numa altura em que se suspeita que este caso possa ter outras repercussões dentro do Ajax.