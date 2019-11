Claudio Caniggia acusado de abuso sexual pela própria mulher

Claudio Caniggia, antigo avançado e internacional argentino que passou pelo Benfica na temporada 1994/1995, foi formalmente acusado pela mulher por abuso sexual, avançou esta terça-feira a imprensa argentina.





Depois de em agosto ter feito declarações bombásticas numa entrevista , Mariana Nannis apresentou uma denúncia à Justiça argentina e foi o próprio advogado a confirmar a ação judicial em declarações ao TN Show. "Os factos denunciados por Mariana são aberrantes. Durante os anos em que esteve num relacionamento com Claudio Caniggia, ela sofreu atos de grande violência que a afetaram psicologicamente e não pode tirá-los da cabeça porque são terríveis", disse Alejandro Cipolla.Além de abuso sexual, a ainda mulher de Caniggia - após um relacionamento de 30 anos ainda não se separaram oficialmente - acusa o antigo jogador de a ter agredido e de lhe ter provocado um aborto, como já havia revelado anteriormente Além do Benfica, Claudio Caniggia notabilizou-se na Argentina ao serviço de River Plate e Boca Juniors e ainda em Itália, onde representou Verona, Atalanta e Roma, além de uma passagem pela Escócia com as camisolas do Dundee FC e do Rangers.