Continuam os problemas para Rooney: agora lesionou a estrela do Derby County no treino

Os problemas continuam para Wayne Rooney que, depois de estar envolvido numa polémica fora de campo, onde foi apanhado num quarto de hotel com três mulheres seminuas, continua agora a dar que falar... dentro das quatro linhas. É que durante um treino do Derby County, o ex-internacional inglês lesionou Jason Knight, uma das estrelas da equipa, enquanto participava de um exercício com bola devido à falta de pessoal.





De acordo com o 'The Telegraph', o episódio terá sido acidental, mas levantam-se questões quanto ao 'timing': poucos dias depois de ser alvo de um escândalo, e de ter dito que não conseguiria competir na Championship (segunda divisão inglesa) sem que o clube fizesse contratações de renome, o ex-internacional inglês está cada vez mais sob os holofotes. É que Knight, médio centro irlandês, vai ficar fora dos relvados por três meses."Jason vai ficar ausente de oito a 12 semanas. Foi no tornozelo. Felizmente, não precisa de cirurgia, mas precisa de tempo para se certificar que o tornozelo vai ficar forte novamente. Claro que é um grande golpe [para a equipa], todos sabem o que ele nos traz, é um jogador fantástico, com muita energia, e claro que vai ser uma grande perda. Temos de lidar com isso", frisou Rooney.Recorde-se que a lenda do Manchester United terá dito à polícia que foi chantageado durante os eventos do passado sábado, sendo que a sua mulher, Coleen, está do lado do ex-jogador e "acredita plenamente na sua versão dos factos".