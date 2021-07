Mais pormenores da 'noite louca' de Rooney: mulher do ex-jogador apoia a sua versão dos factos

O nome de Wayne Rooney voltou, nos últimos dias, a estar nas bocas do mundo, mas não pelas melhores razões. O ex-internacional inglês foi fotografado num quarto de hotel com três mulheres seminuas, após ter saído para uma festa no rescaldo da derrota do Derby County frente ao Salford, em partida de pré-temporada. Em declarações à polícia, o ex- avançado disse, segundo o 'Daily Mail', que foi chantageado, e que a divulgação de imagens onde aparece a dormir terão sido parte de um esquema, razão pela qual abandonou o edifício logo após ter acordado.





De acordo com a mesma fonte, as mulheres envolvidas no incidente, que teve lugar no passado sábado à noite, já se mostraram chocadas pelas queixas que o atual treinador do Derby County terá feito às autoridades, por não perceberem a razão das mesmas. A mãe da modelo Tayler Ryan, uma das envolvidas, já afirmou não entender o porquê de Rooney ter convidado as raparigas para beber, devido à diferença de idades (14 anos), chegando mesmo a frisar que a situação as deixou "perturbadas e em lágrimas".O 'The Sun' destaca que a mulher de Rooney o está a apoiar no episódio, acreditando na versão dele dos factos, uma vez que também ela acredita que o marido terá sido vítima de uma 'armadilha': "Coleen [mulher de Rooney] já falou com ele e acredita plenamente na versão dele dos acontecimentos", avançou uma fonte ao jornal inglês.Rooney já veio a público dizer que não ia abandonar o cargo de treinador do Derby County devido à polémica, mas avisou o clube que não conseguiria competir no Championship (segunda divisão inglesa) sem contratações de qualidade.