Darwin 'à espera' de Mané: Liverpool quer vender extremo mas propostas do Bayern são "cómicas"

A saída de Sadio Mané do Liverpool parece um cenário cada vez mais provável - e até algo que o próprio senegalês já confirmou que deverá acontecer -, mas as propostas do Bayern Munique, o principal interessado no extremo, continuam a ser consideradas "cómicas" no seio dos reds, explica o 'The Times'.Ora, segundo a mesma fonte, os bávaros já fizeram duas investidas por Sadio Mané: a primeira, imediatamente rejeitada, de 30 milhões de euros, já com todos os bónus incluídos, e a segunda, de 35 M€, igualmente com os bónus já dentro do valor final. A formação inglesa não deverá aceitar negociar abaixo dos 50 M€.Onde já parece haver acordo é no salário do senegalês, que deverá passar a auferir, segundo o 'Bild', 10 milhões de euros líquidos por temporada.Recorde-se que Sadio Mané termina contrato com o Liverpool em junho de 2023, e a sua saída pode dar origem à chegada de Darwin, avançado do Benfica que interessa ao treinador dos reds, Jürgen Klopp