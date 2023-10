Direção do Légia Varsóvia atira-se à polícia holandesa: «Agressão e grosseria sem precedentes»

SKANDALICZNE zachowanie policji I ochrony wobec pilkarzy i i Prezesa @LegiaWarszawa , niespotykany stopien agresji i chamstwa — Jarek Jankowski (@JJ1916JJ) October 5, 2023

Jarek Jankowski, membro da direção do Légia Varsóvia, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para condenar o "comportamento escandaloso da polícia" holandesa depois do jogo com o AZ Alkmaar de ontem, que acabou com vários detidos , entre os quais o médio internacional português Josué , capitão do Légia, e o defesa Radovan Pankov."Comportamento escandaloso da polícia e da segurança para com os jogadores e o presidente do Légia. Um grau de agressão e grosseria sem precedentes", escreveu Jankowski, que complementou instantes depois com um vídeo onde a polícia, alegadamente, agride o presidente do clube [ver abaixo]. "Um escândalo absoluto. A integridade física de vários jogadores e funcionários também foi violada, tanto pela segurança quanto pela polícia. Uma situação sem precedentes", pode ler-se.A informação foi também confirmada por Aleksandra Kalinowska, funcionária do Légia Varsóvia. "Todos os materiais [vídeos] que viram depois do jogo são, infelizmente, verdadeiros. Sim, ficámos retidos na zona comercial e alguns jogadores, assim como membros do staff e jornalistas, não puderam sair do estádio ou embarcar no autocarro. Não vamos dormir hoje. É impossível descrever tudo o que aconteceu durante o dia. Por agora, estamos a fazer todos os possíveis para que Pankov e Josué voltem a estar connosco", escreveu no X.Refira-se que o Légia Varsóvia confirmou, entretanto, que o presidente Dariusz Mioduski dará uma conferência de imprensa esta tarde para esclarecer os factos. O primeiro-ministro polaco também reagiu, garantindo que já pediu para o caso ser analisado.













Te wszystkie materialy, które obejrzeliscie po meczu #AZLEG sa niestety prawdziwe. Tak, bylismy przetrzymywani w strefie biznesowej a czesc pilkarzy ze sztabem i dziennikarzami nie mogla opuscic stadionu i wejsc do autokaru .

Polecam wywiad @KoltonRoman @golaszewski_p z Bartkiem… — AleksandraKalinowska (@Ola_Kalinowska) October 6, 2023













Szanowni Panstwo, w zwiazku ze skandalicznymi wydarzeniami po meczu z AZ Alkmaar, o 14:00 na stadionie odbedzie sie konferencja prasowa prezesa Legii Warszawa Dariusza Mioduskiego. Media uprzejmie prosimy o obecnosc na konferencji i nieangazowanie druzyny po powrocie na lotnisko… — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) October 6, 2023













Tutaj moment agresywnego ataku holenderskiej policji na Prezesa ?@LegiaWarszawa? D.Mioduskiego !!! Absolutny skandal. Zostala naruszona takze nietykalnosc cielesna kilku zawodników i czlonków sztabu zarówno przez ochrone jak i policje. Sytuacja bez precedensu. pic.twitter.com/qIceazjxWu — Jarek Jankowski (@JJ1916JJ) October 5, 2023