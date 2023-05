Família de Dani Alves 'despacha' mulher do jogador: Joana Sanz deverá ir viver com novo namorado

Joana Sanz, a mulher de Dani Alves, revelou nas últimas horas, nas redes sociais, que vai mudar de casa e, segundo avança o canal Telecinco, de Espanha, essa mudança deve-se ao facto de ter sido 'despachada' pela família do brasileiro.Sanz, refira-se, ainda vivia na propriedade que partilhava com o antigo defesa em Barcelona. Depois de Dani Alves ter sido preso pela suspeita de violação de uma mulher , a família do jogador pediu à modelo para assinar um acordo de confidencialidade, algo que esta terá rejeitado e que terá dado origem a esta mudança.Ainda segundo a mesma fonte, Joana Sanz - que entretanto já confirmou o divórcio com Dani Alves - deverá mudar-se para Madrid com o seu novo companheiro, um empresário espanhol.