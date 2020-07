Franceses colocam Bernardo Silva como alvo Barcelona

O Barcelona falhou a revalidação do título da La Liga e adivinham-se mudanças no plantel catalão para a próxima época. Antoine Griezmann é um dos jogadores que pode estar de saída do Camp Nou e, de acordo com o portal francês 'Le10Sport', o Barça tem no extremo português Bernardo Silva, do Manchester City, um dos principais alvos para reforçar a equipa.





Segundo a publicação, a compra de Francisco Trincão ao Sp. Braga "aproximou consideravelmente" o emblema blaugrana ao empresário Jorge Mendes, que também agencia Bernardo Silva, um cenário que poderá facilitar um eventual negócio.Bernardo Silva tem contrato até 2025 e, apesar de esta época ter perdido algum destaque nos citizens, o jogador continua a merecer a confiança do treinador Pep Guardiola.