'Hackeado' nas redes sociais e roubado pelo ex-empresário: Luva de Pedreiro renasce e assina com Falcão

O nome Iran Ferreira é, por estes dias, um dos maiores destaques em todo o Mundo. 'Luva de Pedreiro', como é conhecido o jovem de 20 anos que conta com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, cortou recentemente relações com o seu antigo empresário, Allan Jesus, e esta terça-feira passou a ser representado por Falcão, melhor jogador do Mundo de futsal em diversas ocasiões.A última vez que tinha sido notícia, Iran Ferreira vivia um 'pesadelo' que era praticamente impossível de entender tendo em conta o seu mediatismo: o rapaz apenas tinha 2.700 euros na conta , apesar de ao longo do seu percurso ter assinado vários contratos milionários. Nos últimos tempos, chegou a ser notícia o facto de Allan Jesus ter rejeitado uma proposta onde Iran faria parte de uma campanha para a Clear Men com Cristiano Ronaldo No passado domingo, dia 26, 'Luva de Pedreiro' recorreu ao Instagram para alertar os seus seguidores de que estava sem acesso ao WhatsApp, e acusou o antigo empresário, Allan Jesus, de lhe ter bloqueado e 'hackeado' a conta. Pouco tempo depois, o mesmo acabou por acontecer ao Instagram do fenómeno brasileiro, que entretanto já recuperou as redes sociais. Allan Jesus publicou um vídeo a negar as acusações, e afirmou que Iran Ferreira iria receber, a partir de julho de 2022, mais de 2 milhões de reais, o equivalente a 361 mil euros.Ao fechar parceria com Falcão, 'Luva de Pedreiro' mostrou-se emocionado e garantiu mesmo ser "o melhor dia" da sua vida. "Obrigado por me ajudar e ajudar a minha família no momento em que mais precisamos. Conheci uma família, pessoas de bom coração que fizeram de tudo para me sentir bem nos últimos dias. Agora vamos juntos fazer o que mais gosto pelo Mundo inteiro, meu eterno ídolo Falcão", escreveu o brasileiro no seu perfil de Instagram, onde também agradeceu o facto do ex-craque de futsal ter falado com os seus maiores 'ajudantes' nos vídeos que em tão pouco tempo ganharam tantas visualizações."Não somos os teus donos e não temos lugares cativos para nada. Qualquer agência que tiver coisas boas para o 'Luva de Pedreiro' será bem-vinda!", respondeu Falcão.Recorde-se que, com apenas 20 anos, Iran Ferreira é um autêntico fenómeno das redes sociais, contando com 15,3 milhões de seguidores no Instagram e 17,4 milhões no TikTok.