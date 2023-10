Hazard explica adeus ao futebol: «Já não gostava de treinar, já não jogava...»

Pouco mais de uma semana depois de ter anunciado o adeus ao futebol , Eden Hazard marcou presença num mini-torneio de caridade em Calais, França, onde explicou a decisão de deixar os relvados e assumiu que, aos 32 anos, "já não gostava de treinar"."Na vida, não tem de haver explicação para tudo. Estou em paz comigo mesmo, estou feliz. Não vou dizer que foi uma decisão difícil, mas também não foi fácil. [Parar] Era algo que já estava na minha cabeça há algum tempo, então isso foi algo que me ajudou. Tenho tanta coisa para fazer fora do futebol que acabou por ser uma decisão tranquila", começou por referir o belga, que revelou que já tinha pensado pendurar as chuteiras quando deixou a seleção em dezembro "Já tinha pensado nisso quando deixei a seleção. Estava a sair de um período complicado no Real Madrid. Sempre disse que iria parar quando não me divertisse mais em campo. Não queria ir jogar em qualquer lado pelo dinheiro. Foi a melhor solução. Já não gostava de treinar e também já não jogava", acrescentou.Depois de confessar que os quatro anos que passou no Real Madrid não correram como esperado, apesar de ter conseguido cumprir o sonho de "jogar no melhor clube do mundo", Hazard assegurou que nunca estará longe do futebol. "É sempre bom [regressar] porque o futebol tem sido uma grande parte da minha vida. Mas ainda não sinto falta. Gosto de reservar um tempo para mim, mas certamente sentirei falta do futebol um dia. Vejo na televisão, os meus filhos jogam futebol... Nunca estarei longe", rematou.Refira-se que, a nível profissional, Hazard representou Lille, Chelsea e Real Madrid, tendo conquistado mais de uma dezena de títulos ao longo da carreira, entre os quais uma Liga dos Campeões, dois campeonatos espanhóis e duas ligas inglesas.