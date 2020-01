Imprensa sérvia diz que Raúl Bravo é suspeito de ter ordenado ataque a Kovacevic

O jornal sérvio 'Telegraf' revelou esta semana que o espanhol Raúl Bravo é suspeito de ter ordenado o recente ataque a Darko Kovacevic, ocorrido a 7 de janeiro em Atenas, do qual o antigo jogador sérvio resultou ferido numa perna, como consequência de um disparo de uma arma de fogo. Essa é uma das hipóteses que estará a ser analisada pela polícia grega, ainda que até agora não exista qualquer prova que confirme essa suspeita.





A publicação balcânica não adianta grandes pormenores, revelando apenas que o ataque a Kovacevic terá sido feito em jeito de 'aviso', e não com o propósito de matar o antigo jogador, e que o envolvimento de Raúl Bravo no crime estará ligado à investigação a jogos combinados em Espanha. Ao que parece, o sérvio terá tomado conhecimento de alguns desses esquemas no seu período enquanto colega de equipa do espanhol no Olympiacos, algo que levou agora Raúl Bravo a tentar 'assustá-lo' com este ataque, que segundo a polícia grega terá sido levado a cabo por um profissional.De notar que Raúl Bravo, antigo defesa do Real Madrid e internacional espanhol, se encontra de momento detido de forma preventiva no âmbito da Operação Oikos, na qual está a ser investigado por participação em vários jogos combinados no futebol espanhol nas temporadas 2016/17 e 2017/18.