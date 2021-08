James e o futuro de Messi: «Devia ir para a Juventus para jogar com Ronaldo. Seria uma bomba»

A saída de Messi do Barcelona tem gerado muitos rumores acerca do próximo destino do argentino: o PSG parece estar na dianteira para garantir a sua contratação, mas o astro também tem interessados em Inglaterra e até em Itália, caso o Inter consiga vender Lukaku. Mas James Rodríguez não tem dúvidas e defende que o ex-Barcelona se devia juntar a Cristiano Ronaldo na Juventus, para concretizar o "sonho de muitos adeptos" de ver os dois a jogarem juntos.





"Messi devia ir para a Juventus para jogar com Cristiano Ronaldo", disse o colombiano na plataforma de streaming Twitch. "Seria uma bomba. É o sonho de muitos adeptos ver os dois a jogarem juntos", atirou o colombiano, que nessa mesma transmissão deixou os adeptos portistas em polvorosa por uma declaração a propósito do regresso à Invicta.Recorde-se que o médio, ex-FC Porto, já se tinha pronunciado relativamente a uma possível ida do argentino para Paris, frisando mesmo que, caso aconteça, já se podiam "dar todos os títulos ao PSG", uma vez que passariam a "jogar sozinhos". Segundo um 'tweet' de Khalifah Bin Hamad Al Thani, um dos membros da família do emir do Qatar que adquiriu o clube em 2011, os franceses já terão mesmo chegado a acordo com Messi , e a oficialização pode estar cada vez mais próxima.