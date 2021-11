Jornalista francês faz revelações chocantes: «Haverá um antes e um depois no futebol mundial»

"Vocês não estão preparados para o que vou lançar em março e abril do próximo ano. Haverá um antes e um depois no futebol mundial". Foi este o aviso deixado por Romain Molina, jornalista e escritor francês, que ontem fez revelações chocantes que, a confirmarem-se, prometem abalar o futebol gaulês… e mundial.





Totalement d'accord avec toi, c'est scandaleux, comme un gars mettant des coups de poing et de pied à une fille après lui avoir montré son sexe. https://t.co/ioPmmL3vJd — Romain Molina (@Romain_Molina) November 17, 2021

Através de um direto no Twitter, com centenas de utilizadores, Romain Molina, autor de várias investigações em jornais como 'The Guardian' e 'New York Times' e televisões como a BBC e a CNN, e que em 2020 denunciou um caso de alegados abusos sexuais na Federação de Futebol do Haiti , ‘dispara’ agora em várias direções e denuncia uma série de episódios de violência e abuso sexual a envolverem dezenas de jogadores, treinadores e dirigentes. Casos que terão sido encobertos e 'abafados' por clubes e federações de futebol. O jornalista garante que mais de 400 jogadores foram abusados sexualmente durante a infância e que alguns deles contraíram doenças anais que obrigaram mesmo a intervenção médica.Ferland Mendy, defesa do Real Madrid, foi um dos visados pelo jornalista, precisamente no mesmo dia em que o atleta partilhou uma publicação de Edouard Mendy, na qual o guarda-redes do Chelsea se insurgiu contra a imprensa por enganos em fotografias de Benjamin Mendy, lateral do Man. City acusado de crimes de violação e abuso sexual. De acordo com Romain Molina, que não revelou a identidade do jogador mas deixou um 'tweet' que dá a entender que as acusações visam o lateral merengue, Mendy "tem um sério problema com o álcool". Mendy terá sido detido por conduzir embriagado, quando jogava no Le Havre. Já no Lyon, terá agredido uma mulher a soco e pontapés na cabeça, mostrando-lhe em seguida os genitais. De acordo com Molina, o clube do jogador decidiu "encobrir" o caso antes da transferência para o Real Madrid.Molina referiu ainda que outro jogador francês "tem o delírio de defecar na boca das mulheres", enquanto ameaça as vítimas.













Clubes e federação francesa





Romain Molina garante que no Saint-Étienne, o clube com mais títulos (9) de campeão em França, "os dirigentes falam mal do próprio clube e a contratação de jogadores é complicada" e o "PSG está esgotado e enfrenta uma debandada interna". "Todos à volta de Nasser Al-Khelaifi estão a sair. E o Leonardo é odiado. Perguntem a Maldini e Ancelotti o que pensam de Leonardo", afirmou Romain Molina.Entre muitas outras revelações impressionantes, o jornalista afirmou que "um clube da Ligue 1 encobriu um caso de pedofilia a um jovem no centro de treinos, fazendo-lhe uma lavagem cerebral e enviando-o para o seu país". O jornalista revelou também que "uma mulher na federação francesa foi forçada a abortar após ser violada" e disse ainda que o atual presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët, sofre de sérios problemas de saúde.