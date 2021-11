Mulher de Abidal quer o divórcio: francês confessou manter relação com jogadora do PSG agredida

Hayet Abidal, mulher do ex-internacional francês Eric Abidal, vai avançar com um pedido de divórcio, na sequência do alegado envolvimento do antigo lateral no caso da agressão a Kheira Hamraoui, jogadora do Paris Saint-Germain. A informação foi transmitida esta sexta-feira pela advogada de Hayet Abidal, Jennifer Losada.





"Forçada pelas circunstâncias e com aversão ao ‘caso Hamraoui’, Hayet Abidal vai pedir o divórcio. Depois de a Promotora de Versalhes ter revelado que o cartão de telemóvel da jogadora estava em nome do seu marido Eric Abidal , este confessou que tinha um relacionamento adúltero com a 'Madame' Hamraoui. A partir desse momento, Hayet Abidal avança para um processo judicial na esperança de limpar a sua honra e reputação, prejudicadas pelos rumores. Como já fez esta semana, ela pede para testemunhar perante os investigadores, reiterando o seu desejo de ser ouvida o quanto antes, num caso que já provocou várias vítimas colaterais", lê-se no comunicado.Recorde-se que outro advogado de Hayet Abidal já havia negado o envolvimento da mulher de Abidal na agressão.