Abidal envolvido na agressão a jogadora do PSG? Cartão de telemóvel pode tramar ex-defesa

À medida que se desenrola a investigação ao ataque a Kheira Hamraoui, jogadora francesa do Paris Saint-Germain, vão surgindo novos pormenores que podem ajudar a desvendar o caso que está a abalar o futebol gaulês. Aminata Diallo, companheira de equipa e compatriota de Hamraoui, foi inicialmente apontada como alegada organizadora do ataque , cuja intenção passaria por lesionar a colega de posição para Aminata poder jogar.Mas essa hipótese parece estar a perder cada vez mais força. Esta segunda-feira, o 'Le Monde' revela que as autoridades francesas suspeitam que Eric Abidal, antigo internacional francês que manteve uma relação com Kheira Hamraoui entre 2018 e 2020, pode estar envolvido no ataque. Segundo o jornal gaulês, as suspeitas visam também a mulher do antigo lateral, Hayet Abidal. Um cenário que vai ao encontro do que a 'RMC Sport' havia avançado no domingo: a possibilidade de a agressão estar relacionada com a vida privada de Kheira Hamraoui.Em declarações ao 'Le Monde', a procuradora Maryvonne Caillibotte admitiu que Eric e Hayet "serão ouvidos brevemente". Ainda de acordo com o jornal francês, os investigadores do caso concluíram que o cartão do telemóvel da jogadora está em nome de Abidal, o que permitiu confirmar a ligação existente entre a jogadora, de 31 anos, e o antigo internacional francês.Eric Abidal representou Monaco, Lille, Lyon, Barcelona e Olympiacos. O ex-lateral terminou a carreira em 2015, tendo desempenhado funções de diretor-desportivo no Barcelona, entre 2018 e 2020, período que coincidiu com a relação que manteve com Kheira Hamraoui, quando esta jogava no clube catalão.Recorde-se que o advogado de Aminata Diallo havia referido, após o interrogatório à jogadora, que tudo se tratava de uma "encenação totalmente artificial" , garantindo que a sua cliente está "profundamente afetada" com a situação.