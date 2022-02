Overmars recebeu bónus de 1 milhão de euros um dia antes de sair do Ajax após escândalo

O escândalo Overmars continua a fazer estragos no Ajax. Depois de se ter despedido do cargo de diretor de futebol do clube, após terem sido descobertas mensagens "inapropriadas" que o ex-internacional holandês enviou a várias funcionárias da estrutura do clube - o jornal 'Het Parool' avançou mesmo que o ex-jogador acompanhava as mensagens que enviava a funcionárias do clube com "fotografias dos seus genitais" -, é agora divulgado o chorudo bónus que recebeu... na véspera de se despedir.Esta sexta-feira, a imprensa holandesa dá conta de que um dia antes de tornar pública a sua saída do cargo, Overmars embolsou 1,25 milhões de euros de um prémio relativo à renovação do seu contrato com o clube até junho de 2026. A 'RTL Nieuws' explica que, apesar do dinheiro já 'depositado', o agora ex-diretor de futebol do Ajax poderá ter de o devolver, embora o clune não se tenha pronunciado ainda sobre o assunto.