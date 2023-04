Piqué e o episódio com Guardiola que lhe valeu "multa de 12 mil euros": «Saía mais do que o sol...»

Piqué abordou, no canal de Twitch 'Jijantes', um eventual regresso de Messi ao Barcelona, passando pelas mais recentes declarações do vice-presidente dos catalães, Rafa Yuste, que assumiu existirem negociações pelo astro argentino . O antigo central espanhol, que em novembro do ano passado deixou os relvados , lembrou ainda uma história curiosa que viveu com Carles Puyol e falou da sua relação com Pep Guardiola numa fase inicial da carreira."[Declarações de Yuste?] Conheço-o bem, sei como ele é e sempre dirá aquilo que queres ouvir. É uma grande pessoa e escolhe sempre as palavras certas. Mas nada mais do que isso. Claro que seria incrível [o regresso de Messi]. Mas forçar situações até certo ponto pode ser contraproducente. Uma negociação no mundo do futebol pode sempre concretizar-se", assumiu.Gerard Piqué partilhou o balneário do Barcelona com Carles Puyol durante largos anos e, num tom animado, recordou o dia em que levou o ex-defesa blaugrana... a sair à noite. "Ele estava há 11 anos sem sair. Nunca saía. Uma vez, levei-o a sair duas ou três vezes e o rumor começou a circular. Ficou com medo e nunca mais saiu...", referiu.Guardiola orientou o clube catalão entre 2008 e 2012, período em que Piqué ainda era um jovem central. Apesar da "relação espetacular" entre ambos, o espanhol, agora com 36 anos, não se esquece das reprimendas que levou."Podia contar tantas [histórias]... Eu e o Pep tínhamos uma relação espetacular, mas no último ano houve mais tensão. No fim do ano fazia frio, e eu andava sempre de manga curta. Chegava sempre a janeiro com uma amigdalite. [Guardiola] Viu uma fotografia minha na neve e eu de manga curta... Passou-me uma multa de 12 mil euros. Eu tinha 22 anos e saía mais do que o sol. Dia sim, dia também. Ganhávamos tudo. Só não saía nos dias antes dos jogos...", rematou.