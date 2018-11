River Plate contesta final da Libertadores em Madrid e avança com ações legais

O River Plate emitiu um comunicado em que garante que vai apelar da decisão da Conmebol de levar o jogo da segunda mão da final da Taça dos Libertadores da América, em Madrid. O clube quer que o encontro se realize em sua casa, no Monumental, como estava inicialmente definido."O River Plate informa que realizará todas as ações legais e que fará os apelos pertinentes em relação à decisão da Conmebol e do seu Tribunal de Disciplina de mudar a sede do jogo da final da Taça dos Libertadores de 2018, bem como a sanção económica e a proibição de disputar com público dois jogos oficiais organizados pela Conmebol", informou o clube argentino.Recorde-se que o River foi condenado a pagar uma multa de 400 mil dólares (cerca de 350 mil euros) pelos graves incidentes que levaram ao adiamento do jogo, tendo ainda de cumprir dois jogos à porta fechada.