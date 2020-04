Saída de Ronaldinho da prisão deixou restantes reclusos em lágrimas

Ronaldinho cumpre prisão domiciliária neste luxuoso hotel



Ronaldinho cumpre prisão domiciliária neste luxuoso hotel

A passagem de Ronaldinho por uma prisão de Assunção, no Paraguai, pode não ter tido o efeito mais positivo na imagem do antigo craque, mas a verdade é que o brasileiro parece ter deixado uma marca bem forte naquele estabelecimento prisional ao longo dos 32 dias que lá passou. De tal forma que, segundo a ESPN, vários reclusos terão ido às lágrimas no decurso de um churrasco realizado na prisão, que serviu como festa de despedida do antigo jogador do Barcelona perante os seus recentes 'vizinhos'.De acordo com a mesma emissora, Ronaldinho tornou-se numa figura de culto durante a sua estadia na prisão, já que facilmente se integrou na rotina diária, que incluía vários momentos de lazer nos quais o brasileiro participava, nomeadamente os jogos de futebol e também um curso de carpintaria De resto, no momento de despedida Ronaldinho terá prometido voltar àquela prisão para uma última visita antes do regresso ao Brasil, ainda que essa possibilidade não seja clara, até porque o antigo internacional brasileiro terá ainda ser julgado no país antes de eventualmente voltar a terras brasileiras.Lembre-se que Ronaldinho foi detido há cerca de um mês na capital paraguaia , juntamente com o seu irmão, com a acusação de ter falsificado o passaporte. Foi colocado em prisão preventiva desde então, até que na quarta-feira foi colocado em prisão domiciliária num luxuoso hotel da cidade