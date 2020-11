Suárez quebra silêncio após surto de covid-19 na seleção do Uruguai: «Baixámos a guarda»

Foram 16 os casos de covid-19 reportados no seio da seleção uruguaia após os últimos compromissos daquela seleção. Luis Suárez e o jogador do Benfica Darwin Núñez foram dois dos jogadores infetados e o avançado do At. Madrid quebrou agora o silêncio sobre o que se passou.





"Há muita gente que tem vindo a criticar-nos. Cometemos um erro e pedimos desculpa. Não vale a pena exagerar: já reconhecemos que estivemos mal e assumimos as nossas responsabilidade. O contágio não aconteceu na altura da fotografia [os jogadores publicaram nas redes sociais a fotografia de um churrasco onde surgiam sem máscaras]. Baixámos um pouco a guarda, é verdade. Que isto dsirva de exemplo para todos os jovens e para toda a gente, ninguém está imune e é preciso todo o cuidado. Tivemos azar porque um jogador veio infetado da Colômbia", afirmou no programa Punto Penal.