Vida de Benjamin Mendy continua de pernas para o ar: francês coloca mansão à venda para fugir à bancarrota

Apesar de ter sido ilibado de todas as acusações de violação que enfrentou e de ter, poucos dias depois, assinado pelo Lorient , a vida de Benjamin Mendy continua de pernas para o ar. Segundo o 'The Guardian', o francês está a tentar vender a sua mansão em Cheshire para evitar a bancarrota, uma vez que apresenta dívidas de mais de 900 mil euros.Segundo a mesma fonte, a propriedade do jogador está avaliada em 5,7 milhões de euros. Além disso, os representantes de Mendy estão em negociações com o Manchester City, pois consideram que o clube inglês lhe deve uma quantia entre os 10,5 e os 11,5 M€. Os citizens, refira-se, terão deixado de pagar o salário do jogador quando este foi acusado de violação e tentativa de violação, em agosto de 2021.Refira-se que Benjamin Mendy se mudou para o Lorient no mês passado depois de ter estado quase dois anos a braços com um longo processo judicial.