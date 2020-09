Volte-face: Flamengo vai a jogo na Taça Libertadores

Afinal o Flamengo vai entrar em campo esta terça-feira para disputar o encontro da 4.ª jornada do Grupo A da Taça Libertadores no Equador, frente ao Barcelona de Guayaquil.





Depois de o estádio ter sido interditado pelas autoridades locais e de o próprio vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, ter afirmado que o jogo não se iria realizar e que a comitiva do Mengão iria regressar ao Brasil, o que indicava que o duelo seria cancelado , a Conmebol e as autoridades sanitárias equatorianas acabaram por chegar a um acordo e partida, agendada para as 23h15 (hora portuguesa), vai mesmo disputar-se.Recorde-se que na base de toda esta indefinição esteve o surto de Covid-19 que atingiu o Flamengo, que conta com 9 casos de infeção , entre os quais 7 jogadores