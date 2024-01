CEO do Bayern Munique volta ao tema João Palhinha: «Nunca se deve excluir nada...»

Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern Munique, voltou a falar sobre João Palhinha ao ser questionado sobre a possível contratação do português. O médio, recorde-se,, mas a transferência acabou por fracassar porque o Fulham não arranjou substituto para o antigo jogador do Sporting."Por vezes, vemo-nos mais do que uma vez na vida. Nunca se deve excluir nada", afirmou Jan-Christian Dreesen após a derrota deste domingo do Bayern Munique frente ao Werder Bremen, citado pela ‘Sky Sports’ Alemanha.O CEO do campeão alemão deu ainda mais algumas pistas sobre o mercado de transferências dos bávaros: "Vocês sabem que estamos interessados em um ou dois jogadores, mas não vamos fazer nada de estúpido, nada de irracional. Se conseguirmos encontrar algum vamos contratá-lo. Se não, não vamos".