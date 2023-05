Chuva de críticas às demissões de Kahn e Salihamidzic: «Este não é o meu Bayern»

Continuam as críticas às demissões de Oliver Kahn e de Hasan Salihamidzic do Bayern Munique. Depois de Joshua Kimmich ter apontado o dedo ao timming em que os despedimentos foram feitos , agora foi a vez de Sepp Maier, antigo guarda-redes dos bávaros, sair em defesa dos agora ex-diretor executivo e ex-diretor desportivo do clube alemão, respetivamente."Este não é o meu Bayern. A questão com Oli [Kahn] foi de mau gosto. Isso não se faz assim, independentemente do que tenha acontecido antes", começou por referir o também ex-treinador de guarda-redes do Bayern, ao canal alemão Sport 1, referindo ao facto de Oliver Kahn ter sido dispensado de forma unilateral e não ter tido a oportunidade de estar com a equipa em Colónia, após não ter aceite a rescisão.E prosseguiu: "Nenhum deles merecia isto. Foi uma falta de estilo. Os dois deram muito ao Bayern, são lendas. O futebol está cada vez mais desumano e o que aconteceu com Oli [Kahn] e de Brazzo [Salihamidzic] foi desumano."Maier também criticou o timming do anúncio das rescisões, visto que foi feito pouco depois os bávaros terem conquistado o campeonato pela 11.ª vez consecutiva. "Isso é algo que não entendo e que não é digno do Bayern. Se o tivessem feito uma semana depois, tudo estaria em ordem", apontou.