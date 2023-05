Kimmich critica Bayern por demissões após conquista da Bundesliga: «Podiam ter esperado dois ou três dias»

Joshua Kimmich criticou esta segunda-feira o Bayern Munique, pelo facto de ter despedido o diretor executivo Oliver Kahn e do diretor desportivo Hasan Salihamidzic pouco depois de o clube alemão se ter sagrado campeão nacional."Eu não sabia. Claro que surpreende por ter sido no dia em que conquistámos o campeonato alemão. Penso que poderiam ter esperado mais dois ou três dias", começou por referir o internacional alemão, citado pelo 'AS'."Não vou julgar se a decisão foi boa ou má. Foi divertido garantir o título alemão com um final como este, mas receber uma notícia destas... foi uma montanha russa emocional", acrescentou.Menos de 48 horas depois de ter sido despedido do Bayern Munique, Oliver Kahn admitiu a desilusão pelo sucedido e contou que vai reunir-se com os dirigentes do emblema bávaro mais tarde. "Quando tudo estiver 'esfriado', vamos encontrar-nos e conversar com calma", afirmou Oliver Kahn ao jornal alemão 'Bild'.