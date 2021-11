Jogador do Bayern 'atacado' pela decisão de não se vacinar: «Comigo, não teria jogado»

Joshua Kimmich continua a ser um dos jogadores não vacinados no mundo do futebol, algo que ainda causa alguma polémica. O médio do Bayern Munique, que recentemente defrontou o Benfica na Liga dos Campeões, afirma que tem "algumas dúvidas" quanto à inoculação, algo que já mereceu comentários de Horst Seehofer, Ministro do Interior alemão, e mais recentemente de alguns antigos colegas de profissão do jogador, como Mario Gómez, que consideram a decisão incompreensível.





"Os estádios estão lotados porque 60, 70, 80 por cento das pessoas já estão vacinadas. E ele próprio beneficia-se com isso. Se todos reagissem como ele, provavelmente voltaríamos a estar mais um ano sem público...", referiu o antigo avançado germânico, Mario Gómez, ao 'Bild', declarações corrobaradas por Paul Breitner, atual comentador desportivo e ex-futebolista."Comigo, não teria jogado. E os outros quatro [não vacinados] também não. Esses cinco não teriam sequer treinado connosco! Eu próprio lhes dizia: "malta, adeus! Algures numa montanha podem correr para cima e para baixo, mas aqui connosco, não. Aqui não é possível", concluiu.