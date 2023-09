Tuchel lamenta transferência falhada de Palhinha para o Bayern: «Sabia o que poderia acrescentar...»

As imagens de João Palhinha nas instalações do Bayern Munique As imagens de João Palhinha nas instalações do Bayern Munique

A carregar o vídeo ...

Thomas Tuchel comentou este sábado, depois da vitória do Bayern Munique na visita ao terreno do Borussia M'Gladbach (1-2) , a transferência falhada de João Palhinha para os bávaros, e frisou que o internacional português ficou "triste e desapontado" com o desfecho do negócio, que esteve prestes a realizar-se no último dia do mercado de transferências."Fiquei triste porque sabia aquilo que o João poderia acrescentar à nossa equipa. Ele também ficou triste e desapontado", começou por dizer Tuchel à 'Sky Sport Germany'. E acrescentou: "Todos fizeram aquilo que tinham de fazer, mas no final das contas foi demasiado tarde".Refira-se que o negócio falhado de João Palhinha para o Bayern Munique foi um dos episódios que marcou o último dia de mercado. O acordo colapsou porque Scott McTominay, médio do Manchester United que o Fulham tinha alinhado como sucessor do internacional português, rejeitou mudar-se para os cottagers. Palhinha chegou a fazer exames médicos e a tirar fotografias com o novo equipamento dos bávaros, mas acabou por ser obrigado a voltar para trás