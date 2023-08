Tuchel nega acordo com o Tottenham por Kane mas garante: «Estamos a trabalhar a todo o vapor»

Thomas Tuchel comentou, esta sexta-feira, a possível transferência de, garantindo que ainda não há acordo entre os bávaros e o Tottenham."Vocês se calhar sabem mais do que eu sobre onde ele está e o que ele está a fazer neste momento. Estamos a trabalhar a todo o vapor neste negócio. Podemos confirmá-lo, mas neste momento ainda não há acordo e, se ainda não há acordo, o treinador não pode falar de alguém que não é seu jogador", começou por dizer Thomas Tuchel na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Leipzig, da Supertaça alemã (amanhã, 19h45).O treinador do Bayern Munique percebe que haja muitas questões relacionadas com o avançado do Tottenham, tendo em conta que a possível mudança para a Alemanha está a ser uma das novelas deste mercado de transferências. "Compreendo que haja muitos ‘ses’ e ‘quandos’. Todas as opções estão em aberto. A primeira é tê-lo como jogador e, neste momento, ele ainda não é nosso. Isto é um grande negócio. Estamos a tentar tirar o capitão de Inglaterra da Premier League", rematou.Recorde-se que a imprensa inglesa avançou, na manhã desta sexta-feira, que o