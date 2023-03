'Bild' oficializa saída da namorada de Nagelsmann do jornal: Lena já tem novo emprego

O 'Bild' oficializou, esta quinta-feira, a saída de Lena Wurzenberger - namorada de Julian Nagelsmann - do jornal, dias depois da mulher ter sido apontada como uma das principais responsáveis pelo despedimento do treinador alemão , que orientava o Bayern Munique.Segundo o jornal alemão, Lena, de 35 anos, irá trabalhar para a BMW a partir do dia 1 de abril, assumindo o cargo de "porta-voz da rede de fornecedores e sustentabilidade".Recorde-se que o Bayern anunciou o despedimento de Nagelsmann - e a consequente chegada de Thomas Tuchel - há cerca de uma semana, numa altura em que os bávaros se encontram nos 'quartos' da Liga dos Campeões e da Taça da Alemanha, assim como no 2.º lugar da Bundesliga, a apenas um ponto do líder Borussia Dortmund.