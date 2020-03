Dietmar Hopp também é proprietário da CureVac, que está a desenvolver uma vacina para o coronavírus

Dietmar Hopp, proprietário do Hoffenheim e também da 'CureVac', empresa biofarmacêutica alemã que está a desenvolver numa vacina contra a pandemia do coronavírus, reagiu ao interesse de Donald Trump em levar os investigadores para os Estados Unidos e garantir a exclusividade da vacina.





"Queremos desenvolver uma vacina para o mundo inteiro, não para um país, nem para certas classes, nem para certas partes do mundo. Se for desenvolvida e testada com sucesso, a vacina não será apenas uma especulação ou uma ferramenta elétrica, mas servirá para ajudar a conter uma crise global e esse é o meu desejo", afirmou Hopp em entrevista concedida ao Hoffenheim e publicada no site do emblema alemão.

O milionário, que tem sido muito contestado pelos adeptos do futebol germânico desde que adquiriu o clube, sublinhou os investimentos pessoais em empresas dedicadas à investigação e desenvolvimento de vacinas, como a 'CureVac'.



"A maioria das pessoas não conhece o meu envolvimento financeiro no setor da biotecnologia, mas já gastei cerca de 1,5 milhões de euros em muitas empresas deste segmento. Investi na CureVac, um empresa muito jovem, porque tinha e tem ideias inovadoras e abordagens de pesquisa no desenvolvimento de vacinas. Na altura a esperança era que pudéssemos encontrar uma cura para cancro e ajudar a parar uma doença tão má. Essa foi a minha motivação", sustentou Dietmar Hopp.

Bundesliga suspensa e impacto financeiro



"É uma suspensão absolutamente necessária, porque a saúde do público deve estar em primeiro lugar. Não pode e não deve haver nenhum debate sobre isso. O futebol não pode isolar-se da sociedade e por isso não devemos reivindicar qualquer tratamento especial nesta crise absoluta, nesta situação excepcional. Há inúmeras empresas neste país fechadas e que enfrentam também problemas financeiros mas têm que aceitar as restrições e tensões. Isso aplica-se também ao futebol. É o momento da solidariedade e os mais fortes devem ajudar os mais fracos".



Crise está para durar



"Depois de muitas conversas que tive com virologistas, investigadores e especialistas, parece-me claro que teremos de ser muito pacientes, mas essa é uma virtude que nem todos têm".