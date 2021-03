Abel Ferreira fala de Jorge Jesus mas aponta a outro treinador português: «De longe, de longe»

Depois de conquistada a Taça Libertadores, a mais importante prova sul-americana de clubes, ao leme do Palmeiras, sucedendo ao Flamengo, treinado pelo compatriota Jorge Jesus, as perguntas sobre o agora treinador do Benfica parecem 'multiplicar-se' nas entrevistas de Abel Ferreira. Desta feita, e na ESPN Brasil, o treinador português do Palmeiras foi confrontando com as comparações a JJ e falou em duas pessoas "completamente diferentes".









"Nunca falei com o Mourinho pessoalmente, apenas trocámos uma mensagem. Para mim, é uma referência máxima do futebol português, ele é que abriu a porta para todos os outros. Da minha parte, haverá sempre uma grande admiração", disse Abel, à ESPN Brasil. Na mesma entrevista, Abel assumiu também a sua admiração por Pep Guardiola , comparando-o ao treinador do Tottenham. "Uma coisa é chegares a clubes que gastam fortunas para formar um plantel, outra coisa é fazeres das tripas coração. E nesse aspecto o Mourinho ganhou no FC Porto, no Inter cinquenta anos depois [da última Champions]. Para mim é uma referência, se eu vir o Mourinho, faço-lhe uma vénia", admitiu o treinador luso que, recentemente, em entrevista ao canal brasileiro SporTV, confessou ser um admirador de Mourinho e que até levou livros do Special One para a lua de mel

"Sou uma pessoa completamente diferente de Jorge Jesus. Não podemos misturar as pessoas. Ele tem um caráter, tem 60 e muitos anos, eu tenho 42. Somos pessoas completamente diferentes. Para quem não sabe, ele foi meu treinador. Reconheço-lhe muita competência equanto treinador, também aprendi com ele, mas para mim e falando em treinadores portugueses, a referência, o expoente maximo, de longe de longe, é José Mourinho, por tudo o que ganhou e nos clubes em que ganhou", afirmou em entrevista ao programa 'Bola da Vez', da ESPN Brasil.