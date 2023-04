Abel Ferreira: «Um hóspede no hotel perguntou-me como era possível virmos jogar nesta altitude...»

Abel Ferreira lamentou, na madrugada desta quinta-feira, a derrota do Palmeiras diante do Bolívar (1-3) na estreia na Libertadores, referindo que a altitude - o encontro foi disputado na Bolívia - foi um dos fatores com mais impacto no desaire do verdão."Estava hoje no hotel e um hóspede perguntou-me como era possível virmos jogar aqui nesta altitude. Se não achávamos que era sofrimento a mais... Não sou eu que organizo [as competições], infelizmente a Conmebol só lançou o calendário uma semana antes e tivemos de organizar a viagem aos três pontapés. Preciso de ficar calado, não posso dizer tudo o que penso sobre a organização dos eventos. Há coisas que preciso de aceitar como todos os outros fazem, sempre foi assim e vamos continuar assim. O adversário teve o seu mérito, [a derrota] não teve nada a ver com o terceiro elemento. Foi uma arbitragem muito má", começou por dizer o treinador português.O verdão atuou com um 11 inicial diferente do habitual, uma vez que Abel optou por colocar em campo jogadores jovens e menos utilizados. Apesar do desaire, o técnico sublinhou que confia em todo o plantel. "É sempre difícil fazer uma análise isenta no final do jogo, ainda há muita emoção e frustração. Estava à espera de uma terceira equipa mais competente, mas dentro da estratégia são jogadores nos quais confiamos. Eles estavam preparados para o jogo. Não gosto de falar de forma individual, mas tiveram um grande rendimento. Na minha opinião, fizemos tudo bem feito apesar da viagem ter sido feita muito em cima. Fica o lado positivo das dores do crescimento. São meninos com muito talento. Foi bom ver o López a voltar aos golos, fiquei contente. Precisa de melhorar em algumas coisas. Saímos sem pontos. Foi negativo pelo resultado, mas positivo por sermos uma equipa que aposta em jovens", rematou.O Palmeiras volta a entrar em campo no domingo, frente ao Água Santa, na 2.ª mão da final do Campeonato Paulista. Na 1.ª mão, o verdão foi derrotado (1-2)