Adeptos do Palmeiras 'invadem' redes sociais de Abel e mulher vira estrela: «Obrigado Dona Ana!»

O Palmeiras oficializou este sábado a renovação do contrato de Abel Ferreira até dezembro de 2024, e apesar do treinador português atribuir o crédito aos jogadores , os adeptos do verdão também fizeram a sua parte.No Instagram do técnico, foram inúmeras as mensagens a apelar a que este ficasse no Brasil, nomeadamente em fotografias em que aparece junto da família. Aliás, nos últimos dias até foi criada a 'hashtag' #VemAnaXavier, dirigida à sua mulher."Vem Ana, por favor!" ou "A nação Palmeiras vai acolher-vos muito bem!" são alguns dos comentários que se podem ler nas publicações mais recentes - e que certamente tiveram o seu papel.Já depois da renovação ser anunciada, foram muitas as mensagens de agradecimento, principalmente dirigidas... à mulher do treinador: "Obrigado Dona Ana!", lê-se na maioria delas.Recorde-se que o 'Globo Esporte' já adiantou que Abel vai receber 6,7 milhões de euros por época , equivalentes ao "maior contrato da história dos treinadores no futebol sul-americano", algo que já foi negado pelo clube canarinho.