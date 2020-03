Advogados de Ronaldinho dão 1,5 milhões de euros para tirá-lo da prisão

Ronaldinho Gaúcho continua preso no Paraguai, onde foi detido há mais de uma semana quando tentava entrar naquele país com um passaporte falso. Sabe-se agora que os advogados do antigo craque brasileiro ofereceram 1,5 milhões de euros para tentar tirá-lo da cadeia e colocá-lo em prisão preventiva o mais rápido possível.

A notícia é avançada pelo 'As', que adianta que defesa de Ronaldinho ainda não obteve resposta da justiça paraguaia. Segundo o jornal espanhol, esta oferta surge dias depois de os advogados terem avançado com uma proposta de 800 mil euros que foi rejeitada pelo juiz Gustavo Amarilla, alegando que o valor não era suficiente tendo em conta a capacidade financeira do antigo internacional canarinha.





Recorde-se que depois de ser detido Ronaldinho tentou voltar ao Brasil mas voltou a ser preso pelas autoridades. Desde então tem-se adaptado melhor do era esperado ao 'estatuto' de recluso e até participou num torneio de futebol entre os presidiários.Apesar de ter sido detido, tal como o irmão, por alegada falsificação de documentos, a polícia paraguaia acredita que ambos podem estar envolvidos em outros crimes