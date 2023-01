Cafu explica motivos para ausência de craques brasileiros no velório de Pelé

Cafu marcou, esta segunda-feira, presença no velório de Roberto Dinamite - melhor marcador da história do Brasileirão e ídolo do Vasco da Gama que morreu no domingo -, e aproveitou para abordar as críticas de que foi alvo, juntamente com craques como Kaká, Ronaldo ou Ronaldinho, por ter estado ausente das cerimónias de despedida de Pelé "Eu estive sempre presente em todos os velórios dos nossos grandes ídolos. Não sei se vocês sabem, mas peguei no meu carro e vim até ao Rio de Janeiro para o velório do Carlos Alberto Torres. No do Pelé, infelizmente, e por motivos que vocês sabem, não consegui voltar para o Brasil. Os nossos ídolos vão ser sempre homenageados. Nós só demos sequência a uma história que eles começaram", assegurou, citado pela 'ESPN Brasil'."São valorizados, sim. Nós valorizamos, e muito, os nossos craques e ídolos. Às vezes, quando vocês nos cobram a presença em velórios ou despedidas... Há tanta coisa que poderia ser cobrada a um atleta além disso. Às vezes não nos perguntaram o porquê de não termos ido. Há muita gente que não entra em cemitérios por ter traumas, outros que veem pessoas queridas lá e acabam por passar mal. Tudo tem de ser respeitado. Todos têm os seus motivos", acrescentou.Cafu garantiu ainda que Pelé, tal como outros antigos craques brasileiros, "é eterno", e sublinhou a "magia" que espalhou pelos relvados. "O mais importante é que esses jogadores vão ser eternos nas nossas vidas. O Pelé é eterno, Carlos Alberto Torres, Félix [antigo guarda-redes] e Roberto [Dinamite] são eternos. Pelé tinha aquela magia de jogar futebol da maneira que jogava. Não vamos deixar isto ser maior do que eles foram. Prestamos tantas homenagens em vida, e isso é o mais importante", rematou.