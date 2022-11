Da traição aos reforços prometidos: as ondas de choque da saída de Vítor Pereira do Corinthians

A saída de Vítor Pereira do Corinthians - e as negociações de contrato com o Flamengo - está a gerar, no seio da formação brasileira, um sentimento de "traição", tal como explica esta segunda-feira o 'Globo Esporte', que enumera os principais motivos que estão a fazer com que o treinador português seja muito criticado no Brasil.O primeiro motivo é, precisamente, aquilo a que os brasileiros estão a apelidar "traição de irmão". Duilio Alves, presidente do Corinthians, e Vítor Pereira, sempre foram muito próximos e sempre se trataram como amigos pessoais, algo que por esta altura não está a cair bem entre a direção do clube.O 'Globo Esporte' refere também que vários dos motivos para a desilusão do Corinthians se prendem com o planeamento desportivo: para além do timão ter dado carta branca a Vítor Pereira para ajustar o plantel para 2023 da maneira que desejasse, o presidente Duilio Alves terá prometido pelo menos quatro reforços de qualidade, escolhidos especialmente pelo treinador. Para além disso, o facto de o técnico ter demorado algum tempo a tomar a sua decisão final fez com que outros treinadores chegassem a acordo com as respetivas equipas. Entretanto, o timão já apresentou Fernando Lázaro Por último, a mesma fonte sublinha que Vítor Pereira sempre teve o apoio da direção, apesar de muitos jogadores não gostarem da liderança do treinador português e da maneira como este se relacionava com o plantel.