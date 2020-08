Diego Alves e Filipe Luís ajudam Domènec Torrent a impor-se no Flamengo

O Flamengo tenta entrar nos eixos novamente após a saída de Jorge Jesus e a chegada do treinador espanhol Domènec Torrent para o lugar deixado vago pelo português, que voltou a assumir o comando técnico do Benfica. As primeiras jornadas não têm sido fáceis para Domènec Torrent, que tentou impor desde logo o seu esquema de jogo mas sem o resultado prático pretendido: em quatro jogos já disputados, apenas venceu um, somando ainda duas derrotas e um empate.





A comunicação tem sido apontada como um dos fatores a ser trabalhado. Quando chegou ao Brasil, e para ajudar a uma rápida adaptação, Domènec terá pedido que comunicassem com ele em português. No entanto, muitas vezes é mais fácil para o técnico expressar-se na sua língua materna , contando com a ajuda de Diego Alves e também Luís Filipe na tradução.Segundo a imprensa brasileira, os dois jogadores são ajudas essenciais para Domènec conseguir passar as orientações pretendidas ao grupo de trabalho, assumindo o papel de intérpretes do treinador espanhol.É referido ainda que o guarda-redes Diego Alves, depois do empate desta quarta-feira frente ao Grémio, terá reforçado o apoio ao treinador e como um dos capitães e voz ativa terá assegurado que os jogadores do Flamengo farão todos os esforços para compreender os conceitos de futebol de Domènec Torrent.