Futebol unido na tragédia que atingiu o Flamengo

— Flamengo (@Flamengo) 8 de fevereiro de 2019

Meus sentimentos

— EneJota neymarjr (@neymarjr)

Que notícia triste esse incêndio no CT da categoria de base do Flamengo. Toda minha solidariedade às famílias dos jovens e ao Flamengo. Sonhos interrompidos e famílias devastadas.

— Romário (@RomarioOnze) 8 de fevereiro de 2019

Um incêndio no centro de treino do Flamengo , Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, provocou a morte a dez pessoas, entre os quais quatro jogadores juniores . Devido a esta tragédia o jogo entre o Flamengo e o Fluminense deste sábado foi adiado Vários futebolistas e clubes juntaram-se ao Flamengo neste momento de dor.A mensagem de Luís Filipe Vieira: "O Sport Lisboa e Benfica manifesta a sua maior solidariedade ao Clube de Regatas do Flamengo perante a terrível tragédia que ocorreu no seu Centro de Treinos na Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Momento de enorme dor e luto que partilhamos com o nosso povo irmão, com um clube amigo e com as famílias dos jovens promissores e quadros do clube que perderam a vida. Em meu nome pessoal e em nome de todos os Benfiquistas fica a palavra de profundo pesar e afeto neste momento particularmente difícil para o futebol e desporto brasileiro".