Gerson e Varela fazem as pazes após pancadaria no treino do Flamengo: «Os erros ensinam-nos sempre»

Gerson e Guillermo Varela, que na terça-feira se envolveram numa cena de pancadaria durante o treino do Flamengo - que deixou este último com o nariz fraturado -, recorreram às redes sociais para se desculparem pelo sucedido e fazerem as pazes, numa sequência de mensagens onde destacam o erro que ambos cometeram.





Obrigado pelo apoio sempre tivemos uma boa amizade e os erros sempre nos ensinam, agora é recuperar e voltar melhor, vamos con todo https://t.co/EAUBI2sq2b — Guillermo Varela (@guille_varela4) August 17, 2023

O médio brasileiro aproveitou ainda o pedido de desculpas para desejar uma rápida recuperação a Varela, que no último jogo do mengão, frente ao Grémio, saiu lesionado ainda na 1.ª parte. "Amigo e companheiro de trabalho. Como conversámos e nos entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. De certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isto. Estendo o nosso abraço de ontem por aqui. Que a tua recuperação da lesão no joelho seja breve e que estejas connosco o quanto antes. Seguimos em busca do bem coletivo. Pelo Flamengo!", escreveu Gerson, que recebeu resposta do uruguaio pouco depois."Obrigado pelo apoio. Sempre tivemos uma boa amizade e os erros ensinam-nos sempre. Agora é recuperar e voltar melhor, vamos com tudo", respondeu Varela, citando a publicação do companheiro.Refira-se que, no dito treino do Flamengo, Gerson e Varela envolveram-se num bate-boca depois de uma falta mais dura. A partir daí, o uruguaio partiu para cima do brasileiro e tentou acertar-lhe, mas este último desviou-se e respondeu com vários socos.Este, recorde-se, foi o segundo caso de agressões no seio do Flamengo em menos de um mês. Há cerca de duas semanas, o avançado Pedro levou um soco do preparador físico Pablo Fernández , entretanto despedido.