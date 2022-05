Jorge Jesus e o fair-play no futebol: «Há uma frase minha que é célebre em Portugal...»

Jorge Jesus abordou o tema do fair-play no futebol, lembrando aquilo que viveu enquanto treinador no Brasil - ao serviço do Flamengo -, em que à passagem da "meia hora de jogo, os guarda-redes já estão no chão"."O futebol brasileiro tem tanta arte, tanta qualidade... as equipas que estão a jogar para o ponto começam a partir o jogo com esta forma de ganhar algum tempo para terem os resultados desportivos. Não dá. O treinador tem de ensinar os jogadores a defender melhor com o tempo de jogo, e não é com estas tretas do mandar para o chão, estar no chão, nunca mais se levantam", começou por referir à SporTV, do Brasil, no programa 'Bem, Amigos'.E prosseguiu, afirmando que o fair-play é uma "treta": "Quem são os responsáveis por isto? Somos nós, treinadores. Não quer dizer que não possas fazer isso a acabar o jogo, mas constantemente e à meia hora de jogo... quando o guarda-redes está no chão, o jogo é obrigado a parar. Há uma frase minha que é célebre em Portugal, em que eu disse: 'O fair-play no futebol é uma treta'. Isso é uma frase minha. O fair-play é uma mentira, não existe. Temos de ter respeito pelo jogo, pelo colega, mas isso não existe. O avançado está na área, mas se puder enganar o árbitro, vai tentar. Onde está o fair-play dele?".Recorde-se que o treinador português revelou ainda que chegou a receber uma proposta para orientar o Everton , assim como o principal motivo que o levou a deixar o Flamengo