Jorge Jesus revela o que o levou a deixar o Flamengo e atira: «Caso contrário nunca teria saído»

Jorge Jesus revelou, em entrevista à Spor TV, do Brasil, no programa 'Bem, Amigos', que a pandemia foi a principal razão que o levou a sair do Flamengo em julho de 2020."Foi no momento da pandemia. Eu ainda fui a Portugal, tive férias, voltei, e a pandemia continuava. Era tudo desconhecido, ninguém sabia o que era a Covid-19. Fiquei sozinho em casa e o motorista, que era do Flamengo, ia comprar a comida, tocava à campainha, deixava a comida e ia-se embora", explicou Jesus, frisando que se sentiu sozinho durante o período em questão."Não podíamos ter contacto. E isso foi durante muitos dias, comecei a pensar nos meus filhos. O principal problema foi esse, caso contrário nunca teria saído do Flamengo", rematou.O treinador português, que ainda não se vinculou a qualquer clube desde que deixou o Benfica em dezembro de 2021, também lembrou, à mesma fonte, que chegou a rejeitar um convite para treinar o Everton , e frisou que uma proposta para treinar a seleção brasileira seria "irrecusável"