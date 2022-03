Luís Castro na chegada ao Brasil: «Não preciso que ninguém me pressione»

Luís Castro, novo treinador do Botafogo , aterrou na manhã deste domingo no Brasil, e em declarações à imprensa do país, frisou que não sente "maior responsabilidade" por ser português, tendo em conta a recente história dos técnicos lusos na canarinha."Para mim, não há treinadores portugueses, ingleses, espanhóis ou holandeses. Para mim, há treinadores de futebol. Não há maior ou menor responsabilidade só porque um treinador fez isto ou aquilo em determinado país. A minha responsabilidade é ser fiel aos meus princípios e ser muito consciente da profissão que desenvolvo. Pressiono-me a mim mesmo, não preciso que ninguém me pressione. Porque a minha consciência diz-me para me pressionar diariamente", explicou à chegada, citado pelo 'Globo Esporte'.Luís Castro, recorde-se, abandonou recentemente o Al-Duhail , onde conquistou a Taça do Qatar.