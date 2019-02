«Na próxima vez que for ao Ninho vocês não vão estar lá»

estou sem acreditar ainda, nao é possível, acordar e me deparar com isso, a ficha nao caiu ainda e nem vai cair tão cedo, ontem eu vi vcs la, e na proxima vez que eu for no ninho vcs não vão estar la, como assim(?), sem saber que é verdade, poderia ser um pesadelo e nao realidade pic.twitter.com/KdzxSrIzLi — Pedriney (@pedrinho_maa) 8 de fevereiro de 2019

"Estou sem acreditar ainda. Não é possível, acordar e deparar-me com isso, a ficha não caiu ainda e nem vai cair tão cedo. Ontem eu vi vocês lá, e na próxima vez que eu for ao Ninho vocês não vão estar lá, como assim(?), sem saber que é verdade, poderia ser um pesadelo e não realidade". As palavras emocionadas são de Pedrinho, jogador das camadas jovens do Flamengo.Na madrugada desta sexta-feira um incêndio deflagrou no centro de treino do Flamengo provocando 10 vítimas mortais, entre as quais alguns jogadores da formação do Flamengo As instalações atingidas pelo fogo, conhecidas por alojamentos do Ninho do Urubu , dormiam atletas com idades entre 14 e 17 anos.











Entretanto já começaram a ser conhecidas as identificações de algumas das vítimas mortais:

Christian Esmério, guarda-redes das camadas jovens; Arthur Vinicius é outra das vítimas do incêndio, segundo a imprensa brasileira faria amanhã 15 anos; Pablo Matos era primo de Werley, defesa central do Vasco da Gama.



Já os três jogadores feridos são Jhonatan Cruz Ventura, de 15 anos, que tem 35 % do corpo queimado e inspira mais cuidados. Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, está nos cuidados intensivos mas estável; e Cauan Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, está lúcido e a conversar.