"Pior clube do mundo" desafia Flamengo: «Vamos fazer um particular a valer o Vítor Pereira?»

Alô @Flamengo, vamos fazer um amistoso valendo o Vitor Pereira? — Íbis Sport Club (@ibismania) April 9, 2023

O Íbis, clube brasileiro que se intitula o "pior do Mundo" por ter ficado mais de 50 jogos consecutivos sem vencer, voltou a provocar o Flamengo esta segunda-feira nas redes sociais, depois da equipa comandada pelo português Vítor Pereira ter desperdiçado mais uma oportunidade de conquistar o primeiro título da temporada, ao ser derrotada pelo Fluminense, na 2.ª mão das finais do Campeonato Carioca (1-4) "Alô Flamengo, vamos fazer um [jogo] particular a valer o Vítor Pereira?", desafiou o Íbis nas redes sociais, minutos após o apito final da partida."A sério, ficámos com inveja disto", concluiu o clube da cidade de Pernambuco, fazendo referência aos títulos perdidos pelo técnico luso: "Terceiro lugar no Mundial [de Clubes], vice na Supertaça, vice na Recopa, vice na Taça Guanabara e no Carioca".Recorde-se que, depois da derrota, Vítor Pereira foi muito contestado pelos adeptos e chegou a ouvir insultos vindos das bancadas do Maracanã