Polícia solicita leitura labial para averiguar insultos racistas de Rafael Ramos a Edenilson

A polícia de Porto Alegre, no Brasil, solicitou a realização de uma perícia de leitura labial no caso que envolveu, no passado sábado, Rafael Ramos , defesa do Corinthians de Vítor Pereira. O lateral português, ex-Santa Clara, foi acusado de ter dirigido insultos racistas a Edenilson durante o jogo frente ao Internacional, que terminou com um empate (2-2) "Vamos ver se o Instituto Geral de Perícias nos dá maior clareza. Indícios da autoria e do crime nós já temos, porque ficou quase inequívoco. Vamos tentar ter mais uma certeza, até porque o Edenilson não iria inventar algo tão grave", explicou ao 'Globo Esporte' Ana Luiza Caruso, da 2.ª delegacia da polícia cívil de Porto Alegre.E prosseguiu: "Embora o Edenilson não tenha parado o jogo ou embora não tenha tido uma reação imediata, porque segundo ele foi apanhado de surpresa e ficou sem reação, procurou o árbitro e pediu providências".Recorde-se que, após a partida, Edenilson acabou por fazer uma queixa formal. Rafael Ramos, que chegou a ser detido, foi libertado após o pagamento de uma fiança no valor de 10 mil reais (cerca de 1.900 euros) por parte do timão.