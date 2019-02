Relato de jogador da formação do Flamengo: «Três amigos ainda me pediram para dormir lá»

João Pedro é jogador da base do Flamengo e em entrevista à Rede Globo conta como se salvou da tragédia que esta sexta-feira atingiu o centro de treino do clube do Rio de Janeiro."Estava a treinar ontem e quando acabou, fiquei a saber que não ia ter treino de hoje, por isso vim para a casa de um amigo. Três amigos que ficaram e ainda me pediram para dormir lá, mas disse que como não havia treino ia para casa de um amigo. Quando acordei hoje, fiquei a saber desta tragédia, fiquei abalado demais", contou o jogador sub-15.Um incêndio no centro de treino do Flameng o em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, provocou a morte a dez pessoas, tendo feito ainda pelo menos três feridos.Apesar de as vítimas mortais ainda não terem sido identificadas, o canal desportivo Sportv informou que quatro eram jogadores da equipa de juniores do Flamengo, quatro eram funcionários do clube e dois eram atletas que estavam no local para realizarem testes.