Ronaldinho e a ‘bizarra’ cláusula que o permitia ir a discotecas duas vezes por semana

Reconhecido pelo seu talento natural com a bola nos pés, Ronaldinho Gaúcho foi um jogador de classe mundial que nunca escondeu o quanto gostava de uma boa festa fora dos relvados. Essa 'necessidade', levou o antigo jogador de Paris Saint-Germain, Barcelona e AC Milan a entrar diretamente para o livro de 'cláusulas mais bizarras da história do futebol'.

Em 2011, o ex-internacional brasileiro saiu dos rossoneri para ingressar no Flamengo, contudo, com um senão: uma cláusula no seu contrato onde estava explícita a permissão do clube para que o mesmo pudesse, duas vezes por semana, sair à noite e… divertir-se, tal como avança a BeIN Sports.

A possibilidade de contratar um dos jogadores mais talentosos de sempre, ainda que já em fase terminal da carreira, levou o Flamengo a nem sequer questionar a exigência imposta pelo craque.

Atualmente em prisão domiciliária no Paraguai, por posse de documentos ilegais, Ronaldinho Gaúcho celebrou o seu 40.º aniversário da pior forma possível, fechado num estabelecimento prisional do país sul-americano.