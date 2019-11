Títulos e presenças no Mundial de Clubes engordam cofres do Flamengo

Depois de um fim de semana histórico com as conquistas da Taça Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, aumentou o número de troféus no seu palmarés e viu ainda os cofres ficarem bem mais recheados.

De acordo com o portal '90min', os dois títulos do mengão em menos de 24 horas renderam a módica quantia de 125 milhões de reais, o equivalente a quase 27 milhões de euros.

Contudo, as finanças do emblema carioca podem 'engordar' ainda mais já no próximo mês de dezembro e também em 2021, com a presença do Flamengo nas duas próximas edições do Mundial de Clubes.

Como atual campeão sul-americano, o Flamengo vai ao Qatar e tem já garantido um dos quatro primeiros lugares, pois entra diretamente na prova da FIFA para disputar uma das meias-finais.

Segundo o portal '90min', os prémios deverão manter-se ao nível das edições anteriores e o Flamengo irá garantir um dos seguintes valores: 4,5 milhões de euros para o campeão, 3,6 milhões de euros para o vice-campeão, 2,2 milhões de euros para o 3.º classificado e ainda 1,81 milhões de euros para o 4.º colocado.

Quanto ao Mundial de Clubes de 2021, que será disputado num novo formato, deverá contar com um ‘prize money’ de valores bem mais elevados face aos atuais, justificado desde logo pelos direitos de transmissão televisiva, tendo em conta que a ‘nova’ prova da FIFA vai contar com mais do que um grande clube europeu.