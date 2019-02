Tragédia no centro de treinos do Flamengo: incêndio faz dez mortos

Um incêndio no Centro de treino do Flamengo em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, provocou a morte a dez pessoas, tendo feito ainda pelo menos três feridos. Segundo o Globoesporte, o alerta foi acionado por volta das 5h.De acordo com os bombeiros, entre os feridos há uma pessoa em estado grave. Ainda não foram identificadas as vítimas mortais.O Centro de Treinos Presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, é um espeço utilizado pela equipa de futebol profissional do Flamengo e pelas camadas jovens, sendo considerado um dos mais modernos centros de treinos da América Latina e um dos maiores do mundo."A gente tem o local, que é o alojamento, onde os jogadores da base do Flamengo dormiam. A identificação das vítimas é feita posteriormente pela Polícia Civil", afirmou o tenente coronel do Corpo de Bombeiros Douglas Henaut, em entrevista a TV Globo.