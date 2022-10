Vítor Pereira: «A minha mulher anda há 12 anos fora de casa e quem toma as decisões sou sempre eu»

O Corinthians, orientado por Vítor Pereira, perdeu na madrugada desta quinta-feira na receção ao Fluminense (0-2) , ficando assim afastado matematicamente da luta pelo título do Brasileirão. No final do jogo, o treinador português foi questionado sobre o seu futuro e a pergunta de um jornalista brasileiro sobre quem é que manda em sua casa deixou-o particularmente irritado (ver vídeo).Nesse momento, Vítor Pereira não quis responder, mas acabou por fazê-lo já na parte final da conferência de imprensa. "Se o Corinthians quer e eu também quero (ficar), vamos tentar. Vamos ver se consigo. Não é que mulher mande ou deixe de mandar. A minha mulher anda há 12 anos fora de casa e quem toma as decisões sou sempre eu. Ela fica com os filhos e com a mãe. Não admito esse tipo de comentário. É falta de educação, falta de respeito", disse.E finalizou: "Se o Corinthians não quisesse esperar, estava arrumada a questão. Se eu não quisesse também estava arrumada. Vamos aguardar um bocadinho. Mas não é no timing nem do jornalistas nem dos adeptos, que querem o melhor para o clube, mas têm que ter calma e esperar".